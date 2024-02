Pontecagnano, soppressione Ic Fonseca: il ricorso al Tar non si farà

Il ricorso al Tar per opporsi alla delibera regionale che ha disposto la soppressione dell'Istituto Comprensivo Fonseca di Pontecagnano. La decisione è arrivata a seguito del parere tecnico dell'ufficio legale del Comune, che ha sconsigliato l'impugnazione del provvedimento regionale.

Il parere dell'ufficio

L’ufficio legale, in merito alla decisione di accorpare il Fonseca agli altri due Ic del territorio, rileva che non vi è “nessuna concreta lesione di alcun interesse legittimo del Comune. La riduzione del numero di autonomie incide unicamente sotto il profilo organizzativo-amministrativo degli Istituti Comprensivi con particolare riferimento alla riduzione del numero di figure dirigenziali, non determinando una concreta contrazione in termini di fruizione del diritto allo studio da parte della cittadinanza”. Di qui la conclusione: “Gli scriventi considerano presumibilmente improduttiva la proposizione di un’eventuale impugnazione dei provvedimenti regionali, sia per quanto concerne la probabile insussistenza dei presupposti processuali, sia con riguardo alla sostanziale legittimità e regolarità del procedimento amministrativo posto in essere dalla Regione Campania.

La nota di Bisogno

Ad intervenire sulla questione è il capogruppo di Città Pubblica, Giuseppe Bisogno: "In conferenza dei capigruppo si è preso atto della relazione tecnica prodotta dall’ufficio legale del Comune, che ha rilasciato parere negativo rispetto alla possibilità di presentare ricorso al Tar contro la soppressione dell’Istituto Comprensivo “Fonseca”. Al netto del parere tecnico, resta il problema politico. Lanzara dovrebbe comunicare alla città le azioni intraprese dopo il consiglio comunale monotematico per evitare la soppressione del Fonseca: la delibera è stata trasmessa a Provincia, Regione e Ministero, come previsto? E' stato richiesto un incontro ufficiale alla Regione dopo il deliberato di consiglio comunale? Perché e in base a quali criteri si è deciso di difendere un territorio piuttosto che un altro? Da parte nostra abbiamo fatto tutto il possibile per difendere costantemente le tre istituzioni scolastiche del territorio. Purtroppo non possiamo dire lo stesso di chi amministra la città, che continua a scaricare le responsabilità su altri".