Incendiata auto a Pontecagnano: si segue la pista della gelosia

Momenti di paura, ieri mattina, in via Diaz a Pontecagnano Faiano, dove un’automobile (Citroèn C3), di proprietà di un 45enne, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

Le indagini

Inizialmente si è ipotizzato ad un corto circuito. Ma, successivamente, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno rinvenuto a poca distanza un contenitore di vetro contenente liquido infiammabile. Di qui l’avvio delle indagini su un atto ritenuto a tutti gli effetti di origine dolosa. Subito sono stati effettuati i rilievi ed è stato ascoltato il proprietario della vettura, il quale avrebbe dichiarato di non aver ricevuto intimidazioni o minacce di alcun genere. La pista più accreditata è, dunque, quella passionale. Gli accertamenti sono tuttora in corso per risalire all’identità del piromane.