Incidente sul lavoro a Pontecagnano: precipita dal quarto piano dell'impalcatura, grave un operaio

Ennesimo incidente sul lavoro, ieri pomeriggio, in un cantiere edile di Pontecagnano Faiano: per cause da accertare, un operaio ha fatto un volo di nove metri, precipitando dal quarto piano dell'impalcatura su cui stava lavorando, in via Picentino.

I soccorsi

Il malcapitato di 52 anni, originario di Montoro, è finito al primo piano, restando incastrato tra le tavole dell’impalcatura. Sul posto, i vigili del fuoco per il recupero del ferito e i sanitari del 118 che lo hanno condotto al Ruggi, dove attualmente si trova ricoverato in gravi condizioni, con diverse fratture all'addome, in prognosi riservata. Sul luogo, i carabinieri di Battipaglia guidati dal Comandante Vitantonio Sisto. Ora il servizio di prevenzione dell'Asl sta effettuando i rilievi per accertare l'adeguatezza delle misure di sicurezza del cantiere, attualmente sequestrato per prassi.