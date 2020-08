Pontecagnano, la protezione civile distribuisce mascherine nelle attività aperte al pubblico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

🏛 Il Comune di Pontecagnano Faiano in collaborazione con il nostro Nucleo di Protezione Civile, ASAD PEGASO, ha dato il via alla distribuzione gratuita di 10.000 mascherine.



🦠 La Regione unitamente all'Anci Campania, ha ritenuto di dover sensibilizzare la popolazione sul rispetto delle regole anti-contagio in prossimità del Ferragosto.



🔰 Le mascherine saranno distribuite dai volontari negli stabilimenti balneari e in tutte le attività aperte al pubblico, del nostro fantastico Litorale.



📅 Nelle prossime settimane altre migliaia di dispositivi saranno consegnati alle categorie e alle attività più a rischio contagio.