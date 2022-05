Ponte Asa a Pontecagnano, proseguono i lavori. Lanzara: "Controllo che vengano rispettati i tempi"

Continuano i lavori per la realizzazione del nuovo Ponte Asa lungo la litoranea a Pontecagnano. In particolare - come mostrano alcune foto pubblicate su facebook dal sindaco Giuseppe Lanzara - si vedono le travi che saranno gli elementi portanti della struttura.

Il cantiere

“Sono costantemente in contatto con la Provincia di Salerno per verificare che vengano rispettati i tempi di consegna dell'opera” fa sapere il primo cittadino che aggiunge: “Il mio impegno è rivolto ai cittadini della zona, agli imprenditori e alle tante attività che operano a Magazzeno. So bene che in questi mesi il disagio causato è stato notevole e che in quest'area c'è ancora tanto da fare ma l'impegno di questa Amministrazione è costante nel programmare il futuro e reperire fondi per rilanciare l'economia della fascia costiera. Riaprire questo tratto di strada garantirebbe finalmente un regolare deflusso delle auto e un punto di partenza per la prossima stagione balneare”.