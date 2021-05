Pontecagnano Faiano a lutto: è morto Filippo D'Arminio

La comunità di Pontecagnano Faiano è a lutto per la morte di Filippo D’Arminio. Un fiume di messaggi social e tanto dolore: "Hai guardato per troppe volte il cielo, forse avevi solo voglia di farne parte. Possa continuare a brillare fra le tue adorate stelle”, scrivono gli amici, riferendosi alla sua passione per l’astronomia.

I dettagli

D'Arminio era direttore di stabilimento del Gruppo Sada, molto conosciuto nei Picentini, originario di Montecorvino Rovella. Era impegnato anche nello sport: socio fondatore e primo presidente della Polisportiva “Incrocio” Pontecagnano Faiano.