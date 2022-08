Maltempo, danni e disagi a Pontecagnano: strade allagate e traffico in tilt

Sono numerosi i danni causati dal maltempo a Pontecagnano Faiano. Il nubifragio abbattutosi sull'area salernitana ha creato parecchi disagi alla comunità picentina.

Allagamenti

La situazione più critica è stata registrata in via Alfani, completamente allagata nonostante gli ultimi interventi effettuati dall'amministrazione per mitigare la situazione allagamenti. Disagi anche presso l'ufficio postale di via Sanzio: oltre all'allagamento dei locali, è stato registrato anche il cedimento di alcuni pannelli di plastica posti sul soffitto.