"Pianificare un intervento di pulizia e bonifica dell'area ex Camino Real in litoranea, bene confiscato alla criminalità organizzata e acquisito dal Comune". È quanto chiede, nell'istanza presentata all'amministrazione comunale, il capogruppo di Movimento Libero, Marco Vecchione, che spiega: "Gli spazi, che l'amministrazione intende destinare alla realizzazione di una casa rifugio per donne vittime di violenza attraverso i fondi Pnrr, sono oramai frequentemente utilizzati per il deposito e lo sversamento illecito di rifiuti di ogni tipo tanto da rendere il terreno una discarica a cielo aperto".

La richiesta

Di qui la necessità di avviare "un'azione di recupero" e di attivare "nuovi sistemi di videosorveglianza per individuare e punire i trasgressori". "Allo stesso tempo - conclude Vecchione - mi preme rappresentare, come mi è stato segnalato, la necessità di programmare un'attività di manutenzione, pulizia e taglio dell'erba nelle aree circostanti al fine di garantire pulizia e decoro all'intera zona".