"Marzia isolata e incolpata della morte del fidanzato", i dettagli dietro l'omicidio

Omicidio Marzia Capezzuti, sono tre le misure cautelari applicate dal gip del tribunale di Salerno, dietro richiesta della procura, nei confronti di D.M. e M.V., insieme ad un'ordinanza di custodia a firma del gip presso il tribunale dei minori per uno dei figli della coppia. Per i tre vengono ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione all'omicidio della donna, di origini milanesi, ritenuto "soggetto fragile e vulnerabile" in quanto affetta da "disturbo dell condotta in ritardo mentale di media gravità".

L'inchiesta

Per i maggiorenni vi è l'ipotesi di reato di tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, indebito utilizzo di carte di pagamento, sempre a danno della vittima. Per il minore, invece, la richiesta cautelare riguarda le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. La vittima, con un passato complesso di istituzionalizzazione, dal 2017 circa si era stabilita all'interno della comunità di Pontecagnano Faiano, dove aveva trovato ospitalità da parte della famiglia V./N., in quanto legata da una relazione sentimentale con uno dei componenti della famiglia, presso la quale era rimasta anche dopo la morte prematura di questi.

Il decesso sarebbe legato a motivi di astio maturati nei confronti della ragazza, da parte della famiglia, secondo la procura, a sua volta legato al decesso del fidanzato della vittima. Una morte delal quale sarebbe stata ingiustamente incolpata, così come ricostruito nel provvedimento del Gip. Alla base della teoria ci sono diverse testimonianze, anche al di fuori del nucleo familiare, nel corso delle indagini svolte dalla procura. Stando ai contenuti delle indagini, si ipotizza che la giovane, divenuta un'ospite "indesiderata", sarebbe stata maltrattata e torturata per "mero intento e spirito punitivo". Gli indagati, dopo averla aisolata, si sarebbero impossessati anche della sua pensione d'invalidità Inps, prelevandola mensilmente.

I prelievi dal conto della vittima

Le acquisizioni documentali e le testimonianze sono state vagliate, in queste fase preliminare, dal gip. Da queste, si sarebbe compreso come il conto intestato alla vittima fosse stato aperto presso l'ufficio postale di Pontecagnano a settembre 2021 dai coniugi V./N. , che avrebbero attinto ogni mese, fino a giugno 2022, dai fondi della Capezzuti prelevando, dopo l'accredito, la pensione in due distinte tranches. Grazie alle indagini dei carabinieri di Salerno, furono effettuati servizi di osservazione e pedinamento, oltre che disposto l'inserimento di un alert sul sistema di videosorveglianza installato presso il solito ATM dove venivano eseguiti i prelievi. Queste attività - con i riscontri ottenuti dalle intercettazioni telefoniche e ambientali - insieme alle escussioni di persone inserite nella famiglia, hanno consentito di accertare che sarebbero stati solo i due indagati maggiorenni arrestati ad effettuare i prelievi dal libretto di deposito al risparmio.

Le bugie alla famiglia di Marzia

La vittima - sempre secondo le indagini - sarebbe stata isolata progressivamente sempre di più dai suoi stessi familiari: nel giorno in cui sparì, i genitori erano ignari della permanenza della stessa presso l'altra famiglia, essendo stato loro comunicato, nell'estate 2021, proprio da M.V. , che Marzia si era allontanata da Pontecagnano insieme ad un "fantomatico fidanzato".

Le indagini dopo la scoperta del cadavere

Gli ultimi momenti della vita di Marzia Capezzuti sono stati ricostruiti in entrambi i provvedimenti cautelari grazie all'escussione di numerose persone prossime al nucleo familiare - di cui tre componenti sono ora indagati - alcune anche presenti in casa al momento del suo verosimile allontanamento. Secondo ordinanza del Gip, Marzia sarebbe stata portata via proprio dai tre indagati dalla casa di residenza, in piena notte. Riguardo questi elementi dichiarativi, i carabinieri avevano cominciato a monitorare la zona di rinvenimento del cadavere della vittima, risalente al 25 ottobre 2022, all'interno di un casolare abbandonato a Montecorvino Pugliano. Dalle analisi dattiloscopiche, ottenute comparando un frammento palmare repertato il 25 ottobre 2022 dalla SIS dei carabinieri di Salerno, è stato possibile formulare "un giudizio di identità tra il palmo presente sule file DSC01050" e il aplmo della mano sinistra di Marzia Capezzuti. Queste conclusioni risulterebbero suffragate da ulteriori accertamenti tecnici eseguiti su materiale biologico estrapolato da un dente, rinvenuto sul pavimento in prossimità del cadavere. Il quadro indiziario ricostruito dalla Procura di Salerno ha trovato ulteriore riscontro nella confessione extragiudiziale registrata in una videochiamata effettuata su Instagram, tra il minore arrestato e la sorella, durante la quale vi sarebbe stata una descrizione delle modalità dell'omicidio e del luogo in cui lo stesso sarebbe avvenuto. Nei prossimi giorni si terranno gli interrogatori delle tre persone, che potranno replicare alle contestazioni mosse dalla procura, rimanendo ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.