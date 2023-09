Omicidio di Marzia Capezzuti, il 30 settembre le esequie a Milano

Si terranno sabato 30 settembre a Milano le esequie di Marzia Capezzuti, la giovane donna uccisa a Pontecagnano Faiano a marzo dello scorso anno. La funzione sarà celebrata nella chiesa di Quarto Oggiaro alle 11, così come ha comunicato il padre della ragazza, Ciro Di Pascale, a “Chi l’ha visto?”.

La storia

Giorni fa, la famiglia ha ottenuto il nulla osta della Procura di Salerno alla sepoltura. Intanto la cognata di Marzia, il marito di quest'ultima e il figlio minore sono detenuti con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Il minorenne andrà a processo con rito immediato il prossimo 15 dicembre. I capi di imputazione sono concorso nell’omicidio aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dai motivi abbietti. Il corpo senza vita di Marzia, uccisa molto probabilmente per appropriarsi della sua pensione di invalidità, fu ritrovato in un casolare a Pontecagnano Faiano in località Santa Tecla.