Giallo di Marzia Capezzuti, verifiche su telefono intestato ad una straniera

Nell'indagine sulla scomparsa di Marzia Capezzuti, la Procura di Salerno ha disposto accertamenti irripetibili su un telefono cellulare, intestato ad una straniera. Sullo sfondo c'è il lavoro investigativo sulla ragazza di origini milanesi, di 29 anni, della quale non si hanno più notizie dalla notte del 7 marzo scorso. Si trovava in una casa popolare a Pontecagnano, dove viveva con una famiglia.

L'indagine

Nel frattempo, una possibile svolta potrebbe arrivare dopo la scoperta, 25 ottobre scorso, di un corpo ritrovato in un casolare a Montecorvino Pugliano. Riguardo il telefonino, il Pm ha conferito ad un ingegnere informatico l'incarico per accertamenti su uno smartphone intestata ad una donna straniera. Si cercano foto e tracce di ogni tipo per chiarire il giallo della ragazza scomparsa. Il telefono sarebbe stato sequestrato lo scorso 10 novembre. Questa mattina, il gip conferirà incarico ad un perito per l'incidente probatorio che dovrà dare risposte sul cadavere ritrovato settimane fa, oltre che su Dna e risultati autoptici. Sei le persone indagate, con reati che vanno dall'omicidio all'occultamento di cadavere, fino ai maltrattamenti.