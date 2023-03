Giallo di Marzia Capezzuti, proroga al perito e incidente probatorio rinviato

Un nuovo rinvio per l'incidente probatorio legato all'indagine sulla scoperta di uno scheletro di donna, in avanzato stato di decomposizione, rinvenuto il 25 ottobre scorso in un casolare diroccato a Montecorvino Pugliano. L'ipotesi della procura è che si tratti del corpo di Marzia Capezzuti, la 29enne di Milano che viveva in una casa popolare a Pontecagnano Faiano, della quale non s’hanno più tracce dal 7 marzo 2022.

La proroga

Agli atti mancano i responsi sul Dna e i risultati dei prelievi istologici. Il perito nominato, inoltre, ha chiesto una proroga di 30 giorni in attesa del materiale d'indagine. Il gip, così, ha rinviato l'udienza per l'incidente probatorio al 9 maggio. Gli esiti saranno cruciali ai fini delle indagini, in quanto dovranno chiarire se una particolare lesione sia patologica o sintomatica d’uno strangolamento. Così come i campionamenti effettuati sul terriccio del 24 gennaio, presso il rudere di Santa Tecla, utili a definire il tempo ed il luogo del decesso. Sono 7 gli indagati, per ipotesi di reato che vanno dall’omicidio con occultamento di cadavere, maltrattamenti, sequestro di persona e uso indebito della PostePay di Marzia