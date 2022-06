Chiusura del mercato a Pontecagnano, Mazza: "Sbagliato punire chi è corretto"

È ancora polemica dopo la decisione del sindaco di sospendere il mercato settimanale per "punire" gli ambulanti che non hanno provveduto a pulire le aree di loro pertinenza e che hanno incendiato alcuni rifiuti nell'ala non riqualificata dell'ex tabacchificio Centola.

L'intervento

Ad intervenire sul tema il capogruppo di Movimento Libero, Angelo Mazza: "Noi abbiamo un'idea diversa. È sacrosanto prendere provvedimenti dopo gli episodi segnalati ed è indispensabile agire e farlo subito perché è grave abbandonare i rifiuti, non differenziarli, non smaltirli correttamente e, addirittura, appiccare roghi. Ma è ingiusto fare di tutta l'erba un fascio. È ingiusto punire anche gli ambulanti educati e penalizzare l'intera cittadinanza privandola di un servizio importante". Comminare dei "turni di squalifica come nel calcio", secondo Mazza, è sbagliato: "Non si va da nessuna parte e l'intera immagine del nostro territorio non ne esce sicuramente bene. Troppo facile chiudere tutto, difficile è trovare le soluzioni. Il sindaco dovrebbe saperlo". Di qui la soluzione proposta: "Incrementare il monitoraggio e i controlli colpendo severamente chi non rispetta le regole fino a revocare la concessione del posto. Non crediamo sia complicato agire in questo modo. Chi non sbaglia merita rispetto".