Un mese senza Anna: oggi la messa in suffragio a Pontecagnano

E’ trascorso un mese (era il 1 marzo scorso) dal femminicidio di Anna Borsa, uccisa dall’ex fidanzato, A.E, nel salone di bellezza dove lavorava, in via Tevere a Pontecagnano Faiano.

Il ricordo

Oggi, alle 16, sarà celebrata la messa in suffragio di Anna presso la chiesa dell’Immacolata e sarà officiata dal parroco della chiesa madre, don Antonio Pisani. Sarà un’occasione, dopo la fiaccolata e i funerali, per la comunità di Pontecagnano Faiano per stringersi al dolore dei genitori e del fratello Vincenzo, al quale Anna era molto legata.