Pontecagnano, stop alla musica alle 23.30: Mazza scrive al sindaco

"Rivedere gli orari per l'intrattenimento musicale all'aperto sul territorio". È quanto chiede il capogruppo di Movimento Libero, Angelo Mazza. L'ordinanza vigente a Pontecagnano Faiano, infatti, impone agli esercenti di fermare la musica alle 23.30. Un orario "incomprensibile" secondo Mazza che "rappresenta un evidente disagio per i tanti imprenditori che, per l'organizzazione di tali iniziative, affrontano investimenti importanti nel rispetto della normativa vigente".

La lettera

A tal proposito Mazza ha protocollato una richiesta al sindaco ed all'amministrazioneo affinché venga definita una nuova regolamentazione "che possa coniugare le esigenze commerciali degli operatori e, attraverso un attento monitoraggio, la vivibilità dei residenti". "Basti pensare - spiega Mazza - che molti altri comuni della provincia, per incentivare tali momenti, hanno, giustamente, emanato da tempo provvedimenti specifici per il periodo estivo stabilendo fasce orarie più ampie per le emissioni sonore e l'intrattenimento, soprattutto nel fine settimana, intensificando, allo stesso tempo, i controlli. Per questo, è indispensabile un confronto istituzionale immediato che recepisca pienamente quanto rappresentato e dia risposte già dal mese di agosto".