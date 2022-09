Pontecagnano, il Movimento Cinque Stelle: "Abuso di fuochi d'artificio: ora basta"

Il Movimento Cinque Stelle di Pontecagnano Faiano chiede un intervento dell'amministrazione in merito all'uso smisurato dei fuochi d'artificio. "La moda dei fuochi pirotecnici per festeggiare - come la definiscono i pentastellati in una nota - crea un forte allarme. Per questo è necessario un segnale forte".

Impatto ambientale

"Sono tanti - si legge nella nota del M5S - i cittadini che per festeggiare e condividere le proprie gioie decidono di sottoporre tutta la comunità ad un incessante bombardamento, non capita di rado, girando per la città di trovare persino batterie di fuochi magari utilizzati la sera prima. Tutto questo non si traduce solo in un momentaneo trambusto ma ha di fatto un impatto ambientale da non sottovalutare". "L’utilizzo dissennato di questi fuochi - aggiungono i pentasellati - fatto da persone che si improvvisano e che immaginiamo operare senza nessuna attenzione per le norme minime di sicurezza, creano un forte allarme. La ricaduta che queste esplosioni hanno sui nostri amici a quattro zampe è un altro punto a favore di una stretta ormai divenuta necessaria per arginare un fenomeno che rischia di diventare giornaliero. Chiediamo dda tutte le autorità competenti un segnale forte per riportare l’utilizzo di questi strumenti nell’alveo della massima sicurezza e del rispetto delle norme di buon vicinato".