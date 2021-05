Pontecagnano, task force di vigili e carabinieri: un arresto, 16 denunce e 32 multe

In litoranea, la Polizia Locale ha effettuato 223 controlli e altrettanti verbali per infrazione dei limiti di velocità e di sorpasso, avvalendosi dell'ausilio dei sistemi autovelox

Intensificati, nell’ultima settimana, i controlli da parte dei carabinieri nel comune di Pontecagnano Faiano. Complessivamente - comunica il sindaco Giuseppe Lanzara - sono stati 511 i controlli effettuati a persone, 203 le verifiche su veicoli, effettuate 6 perquisizioni personali, una perquisizione domiciliare, sequestrati 0,5 kg di hashish ed eseguito un arresto in esecuzione di mandato europeo. Non solo. Sono state anche segnalate 3 persone per uso stupefacenti, denunciate 16 cittadini in stato di libertà ed elevate 32 contravvenzioni, di cui una per inosservanza delle norme anti-Covid.

Task force in litoranea

La Polizia Locale ha effettuato 223 controlli e altrettanti verbali per infrazione dei limiti di velocità e di sorpasso, avvalendosi dell'ausilio dei sistemi autovelox. Inoltre sono 43 le contravvenzioni per divieto di sosta e mancato rispetto parcheggio orario. Cinque gli incidenti stradali con la presenza di feriti che hanno richiesto l'intervento dei vigili urbani. Recuperata un'auto che risultava di provenienza furtiva. Le Guardie rurali, infine, hanno notificato 5 verbali per abbandono rifiuti, ognuno di questi per un ammontare di 500 euro.