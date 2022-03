Pontecagnano Faiano, nasce il nuovo circolo dell'Anpi

Si è costituito a Pontecagnano Faiano il circolo dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani. A promuovere la nascita dell’Anpi anche nel centro picentino, un gruppo di cittadine e di cittadini che si riconoscono nei valori della libertà, della democrazia e dell’antifascismo incarnati dalla Costituzione italiana.

L'annuncio

L'obiettivo dell’Anpi di Pontecagnano Faiano è quello di promuovere la conoscenza della Resistenza e dei principi contenuti nella Carta Costituzionale soprattutto fra le giovani generazioni. “Vogliamo mantenere viva la memoria della Resistenza su cui si fonda la nostra democrazia – hanno spiegato i promotori – e far comprendere cosa abbia significato la lotta di Liberazione dal nazifascismo per il nostro paese. Presto ci presenteremo ufficialmente alla città con un’iniziativa pubblica in vista delle celebrazioni per il 25 aprile”.