Offende e riprende i carabinieri rimasti in panne: denunciato giovane a Pontecagnano

Un ragazzo di 18 anni, residente a Pontecagnano Faiano ma originario della Polonia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio all’Arma dei carabinieri.

Il fatto

Il giovane, infatti, è accusato di aver offeso e preso in giro i carabinieri ripresi in un video mentre spingono l’automobile di servizio rimasta in panne. Le immagini e gli sfottò, registrati dal balcone della sua abitazione, hanno subito fatto il giro dei social network. E così i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare l’autore del gesto che, invece di burlarsi di loro, sarebbe potuto scendere in strada ad aiutarli.