Omicidio di Marzia Capezzuti, la teste Annamaria Vacchiano sceglie il silenzio

Annamaria Vacchiano s’è avvalsa della facoltà di non rispondere. La 22enne questa mattina è comparsa dinanzi al Tribunale di Salerno, nell’ambito dell’inchiesta legata all’omicidio di Marzia Capezzuti. La ragazza, provata e visibilmente tesa, non è riuscita a parlare e a riferire su quanto viene contesto dal pm ai suoi familiari, presenti in aula ed accusati dell’omicidio della 29enne milanese.

L'escussione

La 22enne, esaminata dal perito nelle forme dell’incidente probatorio, era chiamata a riferire sulle rivelazioni sui familiari rilasciate agli inquirenti, nel corso delle indagini che hanno portato all’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare. La procura aveva ritenuto necessaria la sua testimonianza, in relazione alle presunte minacce - uscite fuori proprio dal pubblico ministero - del fratellino di 15 anni, nei riguardi della sorella, durante l'interrogatorio di garanzia. La giovane, però, alla fine ha deciso d’avvalersi della facoltà di non rispondere: era tesa da non essere riuscita a leggere neppure la formula e le proprie generalità. La 22enne è una testimone chiave dell'inchiesta. Aveva chiesto un separé prima d’essere ascoltata. La giovane avrebbe dovuto chiarire, tra le cose, i dettagli sulla presunta confessione del fratellino, in una videochiamata proprio con lei, sull'omicidio di Marzia.