Operaio cade dall'impalcatura a Pontecagnano, Vicinanza (Cisal): "Serve un piano di controlli in aziende e cantieri"

"Il muratore rimasto ferito di un incidente sul lavoro a Pontecagnano Faiano ci fa capire che non è più tempo di rimandare. Serve un vero piano di controlli in aziende e cantieri in provincia di Salerno". Con queste parole Gigi Vicinanza, componente nazionale della Cisal Metalmeccanici, è intervenuto sul caso del muratore 64enne precipitato da un'impalcatura montata in un cantiere per la realizzazione di garage-box interrati a Pontecagnano Faiano.

Il commento

Per Vicinanza “in attesa di buone notizie sulle condizioni di salute dell'operaio rimasto ferito, spero che sindacati e autorità preposte ai controlli possano fare davvero squadra. Basta con gli spot, la guerra delle tessere o altre operazioni che servono a poco. Perché non ci troviamo mai a commentare positivamente notizie dove le aziende non in regola con la sicurezza sui luoghi di lavoro vengono multate e stiamo sempre a fare la conta con operai morti o feriti? Non si può perdere la vita solo perché si va al lavoro. Come possono tre ispettori addetti alla sicurezza dell'ufficio Spsal dell'Asl controllare un territorio che conta 400mila abitanti e 38 comuni tra cui le zone industriali di Salerno, Pontecagnano Faiano, Battipaglia ed Eboli? Serve un cambio di rotta. Spero che qualcuno si dia una mossa in tal senso” conclude il sindacalista.