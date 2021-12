Incidente sul lavoro a Pontecagnano, precipita da un'impalcatura al terzo piano: grave 33enne

Un altro incidente sul lavoro nel salernitano, Oggi, intorno alle 15, un operaio di 33 anni è precipitato dal terzo piano di un’impalcatura situata all’esterno di un palazzo in via Trento a Pontecagnano Faiano. Il giovane, residente a San Mango Piemonte, ha fatto un volo di circa sei metri riportando un’emorragia interna e diverse lesioni in varie parti del corpo. Da fonti investigative, si apprende che non fosse coperto da contratto assicurativo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dov’è ricoverato in prognosi riservata. Su quanto accaduto sono in corso le indagini del Servizio Infortuni dell’Asl e dei carabinieri, che hanno porto l’area del cantiere (aperto per la realizzazione di un ascensore esterno) sotto sequestro.