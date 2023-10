Pontecagnano Faiano, l’ordinanza: stop a fuochi e botti su tutto il territorio

Fuochi e petardi vietati su tutto il territorio comunale di Pontecagnano Faiano. È quanto disposto dal sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, con apposita ordinanza.

L’ordinanza

Come si legge nell’ordinanza, è vietata “su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato, laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici” l’esplosione di mortaretti, l’accensione di botti e artifici pirotecnici - anche se di libera vendita - da parte di soggetti nè titolari di licenze né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche dall’autorità competente di pubblica sicurezza. Gli unici esclusi dal provvedimento sono i fuochi silenziosi e a basso consumo acustico. Chi non rispetterà l’ordinanza rischia una multa da 25 a 500 euro.