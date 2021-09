Scivola mentre scherza con gli amici: 21enne di Pontecagnano in ospedale

Paura, oggi, a Pontecagnano Faiano, dove un ragazzo di 21 anni, mentre scherzava con gli amici nella zona di Piazzale Centola, è scivolato per cause in corso di accertamento riportando una commozione cerebrale.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso al Ruggi d’Aragona dov’è ora tenuto sotto controllo dai medici. Non è comunque in pericolo di vita. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.