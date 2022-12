Tenta di rapinare sala slot, titolare aggredisce bandito e colpo fallisce

Rapina sventata giorni fa a Pontecagnano, presso una sala scommesse. Un uomo con volto coperto da mascherina e con pistola a gioccatolo ha provato a portare via soldi dall'attività, minacciando il titolare riferendo di avere una pistola

Il colpo

La vittima non si è fatta intimidire, aggredendo a sua volta il malvivente. Il rapinatore è poi fuggito via. Sull'episodio indagano i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia. I militari hanno raccolto la dichiarazione del titolare, per poi avviare le indagini per identificare il malvivente. Le immagini registrate dalle telecamere potrebbero fornire ulteriori particolari.