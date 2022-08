Pontecagnano, al via i lavori di restauro del Fontanone di Faiano

Sono partiti i lavori di restauro del Fontanone ottocentesco di Faiano. Ad occuparsi dell'intervento la ditta Vassallo.

Il restauro

Il restauro del Fontanone (realizzato nel 1885), chiuderà il caso scoppiato nel 2017, quando, nell’ambito del progetto artistico Contemporaneo Urbano, sul Fontanone fece la sua comparsa un murales dell’artista Alice Pasquini ritenuto deturpante da molti residenti tanto da arrivare ad una petizione per la sua rimozione. "Il progetto - spiega il sindaco, Giuseppe Lanzara - si sposa con quello della riappropriazione degli spazi del territorio allo scopo di sollecitare una riscoperta dei luoghi simbolo della nostra città, che dobbiamo dunque rendere maggiormente accoglienti ed attraenti, per noi e per i potenziali visitatori che vorranno godere delle nostre meravigliose risorse".