Pontecagnano, Via Scavata Case Rosse riapre per le festività natalizie

Nella giornata di domani (giovedì 9 dicembre) riaprirà per tutto il periodo delle festività, il tratto interessato dai lavori di Via Scavata Case Rosse, al confine tra i comuni di Pontecagnano Faiano e Salerno.

La comunicazione e le scuse

Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Lanzara: “Una serie di criticità impreviste hanno prolungato in modo anomalo la fine dei lavori per la sistemazione dei sottoservizi e del nuovo sistema fognario. Ringrazio quindi il presidente del Consorzio Asi Salerno e il Prefetto, che si sono attivati per evitare ulteriori disagi sul nostro territorio in vista del Natale.Da gennaio il cantiere riaprirà per consentire lo step finale dei lavori, che riguarderanno la sistemazione dell'area adiacente (Zona Bowling) e il rifacimento dell’illuminazione pubblica, interventi questi ormai attesi da anni. “Mi scuso per il disagio” conclude Lanzara.