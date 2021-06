Progetto di Ripascimento a Pontecagnano, flash mob di protesta domani di Legambiente

L'evento partirà alle 10:30 nei pressi della spiaggia Belvedere in località Magazzeno a Pontecagnano

Il prossimo 15 giugno ci sarà l'udienza del Tar sul ricorso presentato da Legambiente inerente il progetto di Ripascimento del litorale salernitano da Pontecagnano a Paestum. L'associazione ha deciso di scendere in spiaggia contro il progetto con un flash mob che si terrà domani, sabato 12 giugno, alle 10:30, nei pressi della spiaggia Belvedere in località Magazzeno a Pontecagnano.

L'iniziativa

Volontari di Legambiente con striscione e cartelli, si legge in una nota degli organizzatori, manifesteranno contro il "Grande Progetto" e "sullo spreco di risorse, inutilità e danni che questa opera potrebbe approntare al territorio oltre che l'incoerenza con altri strumenti e con le stesse indicazioni europee". Legambiente nei giorni scorsi ha inoltrato alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno e ai comuni rientranti nel progetto le proprio osservazioni chiedendo la immediata interruzione della realizzazione del progetto e in mancanza di una risposta l'associazione richiederà "un chiarimento in sede nazionale e comunitaria nelle sedi di competenza"