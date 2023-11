Pontecagnano: ritrovata un'auto rubata nel potentino

E’ stata ritrovata dai carabinieri nei pressi dell’area mercatale di Pontecagnano Faiano l’auto che, nella notte tra il 16 e il 17 novembre, è stata rubata nel comune di Vietri di Potenza. Sulla vettura non risultano forzature alla serratura o danni di altro genere. I malviventi agirono indisturbati in località Folpone dove, oltre alla vettura, portarono via anche attrezzature e mezzi agricoli e diversi litri d’olio. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei militari dell'Arma.