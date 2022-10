“Chi l’ha visto?” torna ad occuparsi della scomparsa di Marzia: si cerca il corpo

Il programma “Chi l’ha visto?” tornerà ad occuparsi, mercoledì 19 ottobre, di Marzia Capezzuti, la ragazza di 29anni scomparsa da Pontecagnano oltre un anno fa, dov’era ospitata a casa dei familiari dell’ex fidanzato.

L'inchiesta

Gli inquirenti della Procura di Salerno ritengono che Marzia sia stata uccisa e per questo hanno indagato cinque persone per omicidio e occultamento di cadavere. L'estate scorsa, diversi scavi erano stati effettuati per cercare il corpo della 29enne scomparsa. I carabinieri di Battipaglia avevano controllato un terreno di via Verdi che si trova a ridosso delle case popolari dove abitano i familiari del fidanzato di Marzia; la loro abitazione è stata perquisita, così come quelle di altre due indagati, ma non sono stati trovati elementi utili alle indagini