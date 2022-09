Marzia scompare da Pontecagnano, i genitori: "Ci disse che era incinta, ma forse non era vero"

Una ragazza di 30 anni, di nome Marzia, è scomparsa dal 1 giugno 2021 dal comune di Pontecagnano Faiano. La notizia è stata diffusa, questa sera, dal programma di Rai 3 “Chi l’ha visto?”.

Il racconto

“L’ultima volta che l’abbiamo sentita, a giugno 2021, ci ha mandato questa foto dicendo che era incinta, ma secondo noi non era vero” hanno dichiarato i genitori di Marzia durante la puntata, da cui è emerso che vi sarebbe in corso un’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere su cui vige il massimo riserbo. Cinque sarebbero gli indagati.