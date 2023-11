Si è temuto il peggio, la scorsa notte, a Pontecagnano Faiano, dove le raffiche di vento hanno scoperchiato alcuni tetti delle palazzine di via Enea facendo cadere le coperture sulle auto in sosta. Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto sono giunti i vigili del fioco che hanno messo in sicurezza le abitazioni e liberato la strada dal materiale precipitato.