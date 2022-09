Allarme sicurezza a Pontecagnano, Mangino: "I cittadini hanno bisogno di risposte certe"

"I cittadini hanno bisogno di risposte certe e non possono più aspettare". È quanto afferma la presidente della commissione consiliare Trasparenza e consigliera di Movimento Libero, Isabella Mangino, sul tema sicurezza dopo l'approvazione in consiglio comunale del regolamento sull’utilizzo degli impianti di videosorveglianza. Il nuovo regolamento, redatto proprio dalla commissione Trasparenza, si è allineato alle disposizioni nazionali ed europee sulla garanzia del trattamento dei dati personali prevedendo, allo stesso tempo, un incremento delle dotazioni tecnologiche per gli operatori della polizia locale, a cominciare dall’introduzione delle body cam e dash cam. legge. "Tale regolamento - spiega Isabella Mangino - fa seguito a quello approvato nel 2019 relativo alla dotazione di presidi di difesa personale per gli agenti di polizia municipale, il che conferma la volontà della commissione tutta di condividere i provvedimenti presi nell’interesse della comunità e di collaborare quando ci viene data la possibilità di farlo".

"Intervenire con urgenza"

"In più di un’occasione - spiega la presidente della commissione - abbiamo evidenziato la necessità di intervenire sul territorio per arginare i fenomeni di microcriminalità che quotidianamente ci vengono segnalati dai cittadini. Penso alla proposta di mozione, da noi presentata nel maggio 2021 e bocciata dalla maggioranza, che prevedeva una serie di azioni volte proprio a migliorare la situazione sul territorio. Mi auguro, quindi, che una volta ricevuto il finanziamento che ci candidiamo ad ottenere, che si avvii una reale condivisione per l’allocazione delle telecamere sul territorio. Penso a zone fuori controllo come l’ex tabacchificio Centola o come la Litoranea, in cui la microcriminalità la fa da padrona. I cittadini hanno bisogno di risposte certe e non possono più aspettare".