Accoltellato dopo una lite in litoranea a Pontecagnano: straniero in ospedale

Paura, ieri pomeriggio, lungo la litoranea di Pontecagnano Faiano, dove uno straniero, originario del Gambia, è stato accoltellato da un’altra persona (non ancora identificata), che era in compagnia di terzi, al termine di una lite. L’uomo è stato condotto d'urgenza al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato, infatti, ferite in varie parti del corpo, ma non è in pericolo di vita.

Le indagini

Intanto, i carabinieri hanno accertato che la vittima è priva di documenti di identificazione e, almeno per il momento, non sarebbe in grado di fornire la sua versione sull’accaduto. Al vaglio dei militari, ci sono le telecamere presenti nei pressi del luogo della violenza e alcune testimonianze per provocare a risalire all'identità dell'aggressore.