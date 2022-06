Pontecagnano, rimozione dell'amianto dall'ex tabacchificio: l'Udc chiede la sospensione dei lavori

È ancora polemica sui lavori di rimozione dell'amianto dall'ex tabacchificio Ati di via Italia a Pontecagnano Faiano. Ad intervenire, stavolta, è il comitato cittadino dell'Udc (di cui fa parte l'ex sindaco Ernesto Sica) che chiede la "sospensione a titolo precauzionale dei lavori", che in nella prima fase - partita nella giornata di oggi - prevedono l'incapsulamento dell'amianto.

La richiesta

Alla base della richiesta la necessità, da parte dei cittadini, di conoscere "tutte le misure di prevenzione e protezione adottate dall'impresa per la tutela della salute dei cittadini, comprese le azioni in caso di sinistro o imprevisto". "L'intervento di rimozione - si legge nella nota - libera la città da un potenziale rischio ambientale ma sarebbe stato opportuno pianificarlo in una stagione climatiche che avrebbe arrecato un disagio sostenibile". In poche parole: "I cittadini chiedono la garanzia che le operazioni siano svolte in maniera tale da non aumentare il carico di inquinanti a danno della salute di tutti".