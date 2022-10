Pontecagnano, lavori all'ex tabacchificio Ati: "Continuano i disagi"

Ritorna d'attualità la polemica sui lavori all'ex tabacchificio Ati di Pontecagnano Faiano. Ad intervenire il circolo cittadino Udc. "Il sindaco Lanzara - spiega il coordinatore Filippo Troisi - aveva assicurato che i lavori che interessano l'ex tabacchificio Alfani, insistente su un'area urbanizzata adiacente alla strada nazionale, sarebbero avvenuti in totale sicurezza per la collettività in quanto sarebbero state praticate le necessarie azioni e gli oppurtuni controlli per garantire la sicurezza degli abitanti e delle maestranze. A quanto pare le attività di demolizione degli immobili di questa giornata, hanno provocato moltissimi disagi causati dai banchi di polvere, che si sono levati nell'aria, provocati dalle lavorazioni, evidentemente deficitarie di misure preventive ed efficaci a prevenirne il fenomeno".

"Disagi alla collettività"

"Ad accusare maggior disagio - spiega Troisi sono stati gli alunni della scuola materna e della scuola elementare che insiste in aderenza al tabacchificio, ai quali si sommano gli ormai abituali disagi patiti dal fatto di essere ospitati in containers. Parimenti ringraziano i proprietari delle auto sepolte sotto la polvere, chi ha dovuto rifare il bucato steso al sole, chi ha visto la polvere accumularsi sui balconi e chi ha involontariamente inalato polvere da calcinacci. Il sito, qualche mese fa, è stato oggetto di bonifica da amianto. L'intervento privato servirà a riqualificare un'area finora abbandonata, però i disagi alla collettività vengono distribuiti gratis".