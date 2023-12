Pontecagnano, topi a scuola: Vecchione scrive al sindaco

Il capogruppo di Movimento Libero, Marco Vecchione ha scritto al sindaco per chidere chiarimenti in merito alla presenza di topi nella scuola Eleonora Pimentel Fonseca di Sant'Antonio. L'istanza arriva dopo le segnalazioni dei genitori degli alunni della scuola secondaria.

L'interrogazione

"Numerose - scrive Vecchione - sono le segnalazioni nelle ultime ore che, nonostante un primo tempestivo intervento di derattizzazione predisposto dal Comune, continuano ad arrivare e che hanno già determinato la mancata frequenza alle lezioni, in data odierna, da parte degli alunni di una delle classi interessate dalla criticità evidenziata. Tale condizione desta, ovviamente, preoccupazione sia da un punto di vista sanitario sia per l’inevitabile agitazione da parte degli studenti. Pertanto, al fine di definire ulteriori verifiche e iniziative che possano assumere carattere risolutivo, Le chiedo di valutare, unitamente alla dirigenza scolastica, all’Asl e agli enti preposti, l’adozione di ulteriori azioni necessarie a rassicurare le famiglie e il personale scolastico per una serena permanenza degli alunni negli spazi in questione, vagliando, se opportuno, anche una temporanea sospensione delle attività didattiche".