Pontecagnano, il Tar annulla la gara per il trasporto scolastico

Il Tar annulla l'aggiudicazione della gara per la gestione del trasporto scolastico per i prossimi cinque anni sul territorio di Pontecagnano Faiano. La gara era stata vinta da Ini Bus, ma era stata impugnata dalla seconda classificata (la ditta Conte Servizi e Trasporti).

La sentenza

Il tribunale amministrativo si è espresso lo scorso 13 luglio accogliendo il ricorso della Conte e Servizi ritenendo fondate le motivazioni del ricorso. Nello specifico i giudici hanno sottolineato come 4 autobus non fossero nella disponibilità della ditta aggiudicataria in quanto impiegati nell'esecuzione di un altro appalto presso il Comune di Arrone. Tale circostanza, stando alla sentenza, non risponderebbe ai requisiti richiesti dal bando sia per quel che riguarda il numero minimo di mezzi (9) sia per quel che riguarda i posti a sedere (288). "Non potendo essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta i quattro mezzi ne deriva il mancato soddisfacimento del requisito previsto dal disciplinare sul numero minimo di mezzi". Il Tar, nella stessa sentenza, ha accolto anche il ricorso incidentale presentato da Ini Bus, che ha evidenziato come la ditta seconda classificata, nel candidarsi, non abbia allegato documenti essenziali. Inoltre, nell'offerta tecnica si evidenzia "la genericità e l'indeterminatezza dei veicoli da impiegare nel servizio". "Il ricorso incidentale è dunque fondato, atteso che la mancanza all’interno della offerta tecnica di qualsiasi impegno espresso sulla modalità di esecuzione e la mancata indicazione di tutti gli elementi tecnici (dei bus) richiesti dal bando rende l’offerta della Conte Servizi e Trasporti inammissibile, con la conseguenza che, diversamente da quanto avvenuto, la ricorrente principale avrebbe dovuto essere estromessa dalla procedura evidenziale" si legge ancora nella sentenza.

Il Comune

Il settore Pubblica Istruzione, con apposita determina, ha preso atto della sentenza avviando la procedura per la rimozione degli effetti giuridici del contratto. Le due ditte hanno 30 giorni di tempo per presentare ricorso al Consiglio di Stato. Quel che è certo è che l'ente garantirà il servizio all'avvio dell'anno scolastico.