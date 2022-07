Lavori nella galleria di "Porta Ovest": scattano i divieti per i tir in autostrada

Scatta il divieto di transito ai mezzi di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate in alcune tratte dell’autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli. Il provvedimento – valido dalle ore 7 del 7 luglio alle ore 7 del 7 settembre 2022 – è stato adottato ieri dal Prefetto di Salerno Francesco Russo.

I dettagli

La nuova disposizione vale per la carreggiata sud e in particolare per i veicoli provenienti da nord, dal Km 42+200 al Km 51+600 nella tratta compresa tra gli svincoli di Cava de’ Tirreni e di Salerno; imezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate provenienti da Napoli e diretti a Salerno, saranno deviati in uscita a Cava de’ Tirreni; in carreggiata nord, per i veicoli provenienti da sud, dal Km 51+600 al Km 42+800 nella tratta compresa tra gli svincoli di Salerno e Cava de Tirreni; i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate provenienti da sud, dalla A2 Salerno - Reggio Calabria e diretti a Napoli, saranno invitati ad uscire in corrispondenza della diramazione A30 Salerno-Avellino e comunque saranno obbligati ad uscire a Salerno centro.

Il cantiere

Tale provvedimento - al quale sarà data massima diffusione e pubblicità, anche attraverso apposita cartellonistica verticale e utilizzo di pannelli autostradali - si è reso necessario - comunicano dalla Prefettura - "al fine di consentire il completamento dei lavori di scavo della galleria nord dell’opera “Salerno Porta Ovest”, che consentirà il collegamento diretto dell’area portuale all’asse autostradale".