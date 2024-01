Porta Ovest, proseguono i lavori per l'area verde sulle gallerie

Proseguono i lavori all’interno del grande cantiere di Porta Ovest a Salerno, dove, nelle ultime ore, gli operai - come mostrano le foto di Antonio Capuano - hanno messo terra sulle gallerie per mettere il prato e piantine per mitigare l’impatto ambientale. L'intervento prosegue, dunque, a passo spedito per arrivare quanto prima all’apertura delle gallerie e del tratto stradale, che – secondo quanto auspicato dall’amministrazione comunale – dovrebbe ridurre di molto il traffico veicolare soprattutto dei tir lungo il Viadotto Gatto verso l’autostrada.