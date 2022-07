Lavori per la galleria “Porta Ovest”: tavolo permanente di monitoraggio in Prefettura

Si è insediato oggi pomeriggio il “tavolo” presieduto dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, per monitorare l’andamento del dispositivo di regolamentazione del traffico sull’A3 “Napoli-Pompei-Salerno” dove, dalle ore 7,00 di stamane, è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate tra gli svincoli di Cava de’ Tirreni e Salerno Centro, in entrambe le direzioni di marcia. Tale limitazione, con l’individuazione di appositi percorsi alternativi, è necessaria per consentire la ripresa in sicurezza dei lavori relativi al completamento della Galleria “Porta Ovest”, a partire dalla data odierna, sulla base delle esigenze rappresentate nelle scorse settimane dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, committente dell’opera, d’intesa con il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile. Presenti, Regione Campania, Provincia di Salerno, comuni di Salerno, Angri, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Vietri Sul Mare, Compartimento Polizia Stradale per la Campania e Basilicata, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, società concessionarie di tutti i tratti autostradali e stradali afferenti al territorio della provincia di Salerno nonché Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi dell’Università degli Studi di Fisciano, incaricato dall’Autorità Portuale del del controllo e monitoraggio sull’opera, oltre ai rappresentanti della stessa Autorità Portuale, del Ministero dei Traporti e del Dipartimento della Protezione Civile.

La gestione delle criticità

In apertura di incontro, il Prefetto Russo ha preannunciato che l’organismo appena costituito sarà strutturato con carattere “permanente” e in maniera “flessibile” per gestire tutte le possibili criticità, sia sotto il profilo della viabilità, nella forma del C.O.V. - Comitato Operativo per la Viabilità, sia per quanto attiene agli aspetti di protezione civile finalizzati al supporto alla popolazione. Sul primo punto, saranno monitorati costantemente i flussi veicolari al fine di apportare i necessari interventi “correttivi” rispetto al dispositivo predisposto. Tale attività di monitoraggio si svolgerà in parallelo con quella relativa all’andamento delle operazioni di scavo, i cui esiti saranno riferiti quotidianamente dall’Autorità Portuale al “tavolo” istituito in Prefettura.

Sempre sotto tale profilo, nel corso dell’incontro, è stato effettuato un primo report sugli specifici servizi attuati dalla Polizia Stradale per garantire il rispetto dell’ordinanza: secondo quanto riferito dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania, nella giornata di oggi non si sono registrate particolari criticità, con incolonnamenti di veicoli più intensi allo svincolo di Cava de’ Tirreni rispetto a quello di Salerno Centro, e un “picco” nella fascia centrale della mattinata.

Le sanzioni

Nello specifico, sono state elevate 6 contravvenzioni ad altrettanti trasgressori, con 4 verbali a conducenti di trasporto merci, ai quali sono state irrogate la sanzione pecuniaria, pari a 430 euro, la sospensione della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo da 1 a 6 mesi e 2 verbali a conducenti di trasporto persone, ai quali è stata irrogata la sola sanzione pecuniaria, pari a 173 euro. Quanto al secondo aspetto, è stato confermato il modulo operativo già concordato nelle precedenti riunioni svoltesi in Prefettura, che sarà attivato per dare assistenza agli utenti della strada qualora dovessero verificarsi “code” di particolare criticità, anche in previsione delle elevate temperature del periodo, e che prevederà il coinvolgimento delle strutture della Protezione Civile Regionale, anche attraverso la componente del volontariato, e delle società concessionarie delle tratte interessate (SPM-Salerno-Pompei-Napoli, ANAS “A2 del Mediterraneo”, Autostrade per l’Italia/Direzione VI Tronco di Cassino). Il tavolo verrà riconvocato a stretto giro.