Rallentamenti per i lavori di Porta Ovest e disagi, Pessolano: "Ora basta!"

"Troppi rallentamenti nella realizzazione di Porta Ovest: è ora di dire basta ad una situazione che provoca infiniti disagi ai nostri concittadini e danneggia l'immagine complessiva della nostra Salerno". Lo ha detto il consigliere comunale di Oltre, Donato Pessolano. "Da quasi vent'anni la parte occidentale della nostra città è ingabbiata da un cantiere infinito, quello di Porta Ovest. Un'opera che, al di là del merito sulla sua utilità effettiva, potrà comunque contribuire a ridurre il carico di mezzi pesanti sul Viadotto Gatto, da troppo tempo ostaggio di un traffico senza regole che si manifesta a tutte le ore e che compromette notevolmente la qualità della vita dei salernitani, ma anche dei numerosi pendolari che ogni giorno si recano al lavoro nella nostra città".

"Per cercare di eliminare le gravi criticità che impattano sul traffico della nostra Salerno sarebbe opportuno e doveroso che l'amministrazione faccia tutto il possibile per consentire l'apertura, anche soltanto parziale, del traforo, mettendo in atto tutte le procedure necessarie a ridurre i tempi per il completamento dell'opera. Portare, in tempi auspicabilmente brevi, i camion a transitare quantomeno nel tratto che va dal Porto all'altezza di Villa Poseidon, lungo il viadotto Gatto, potrebbe rappresentare una soluzione alternativa a quella che già si sta preannunciando, viste le lungaggini burocratiche e giudiziarie che l'hanno contraddistinta, come un'altra potenziale incompiuta. Sarebbe un modo per ridurre il carico di traffico, davvero ingente e poco adatto a garantirne adeguate condizioni di sicurezza, quantomeno del viadotto oggi sovraccarico".