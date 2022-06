Blitz al porto di Maiori: rimosse le barche prive di autorizzazione

Rimosse alcune imbarcazioni ormeggiate abusivamente nello specchio acqueo del porto di Maiori, in Costiera Amalfitana. In azione, i militari della Guardia di Finanzia insieme alla Polizia Locale, agli uffici del Comune col supporto del team della MiraMare Service.

I controlli

Nei giorni precedenti erano stati anche pubblicati gli avvisi di rimozione, ma i proprietari delle barche non hanno provveduto a rimuoverle ed ora potranno ritirarle presso il deposito comunale. L’operazione di rimozione è scattata perché questi ultimi non hanno partecipato alla gara per l’assegnazione dei posti.