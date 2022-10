Agropoli, centauro fuori controllo e caos nella movida: intervengo i vigili

La Polizia Municipale di Agropoli fa chiarezza su quanto accaduto, ieri pomeriggio, tra il porto e i luoghi più frequentati della movida cittadina. Alle 17 circa, su richiesta della Capitaneria di Porto intervenuta per identificare un centauro che scorrazzava in zona Porto a bordo di un motoveicolo privo di targhe, presumibilmente di etnia Rom, vi è stato il primo intervento di una pattuglia di agenti di polizia municipale per identificare un gruppo di persone, sempre di etnia Rom, che si erano rifiutate di fornire le proprie generalità alla polizia portuale. Visto il clima di tensione e il numero elevato di persone da identificare, alcune delle quali erano particolarmente agitate, il capo pattuglia, come da prassi, ha prontamente informato il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, il quale ha disposto l’invio sul posto di un’altra pattuglia in rinforzo. Giunti sul posto, insieme al personale della Capitaneria di Porto, gli agenti della municipale hanno proceduto alla identificazione di tutti i presenti.

Il secondo episodio

Alle 19 circa, su richiesta della centrale operativa dei carabinieri di Agropoli, i caschi bianchi sono nuovamente intervenuti nella cosiddetta “Movida” del porto in quanto era stata segnalata la presenza di un gruppo di persone che disturbavano la quiete pubblica. E così dietro disposizione del Comandante, l’ufficiale di turno addetto al coordinamento del servizio, si è portato sul posto in uno a due pattuglie di agenti di polizia municipale. Giunti sul posto hanno constatato che vi era una rissa in corso tra persone di etnia Rom e altre persone presumibilmente di nazionalità italiana. Alla vista degli agenti tutti si sono dati alla fuga dileguandosi nel buio. Il personale intervenuto è riuscito a bloccare l’uomo vistosamente più agitato in quanto in evidente stato di ebrezza alcolica. Nell’immediatezza sono giunti sul posto anche due pattuglie dei Carabinieri di Agropoli. La persona fermata è stata accompagnata presso la locale caserma carabinieri per le procedure di identificazione di rito finalizzate alla denuncia all’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, è stato richiesto l’intervento di personale sanitario per verificare le condizioni di salute ed eventualmente prestare le cure del caso.Il personale medico intervenuto, dopo gli esami di rito, ha proceduto al trasporto della persona presso il nosocomio di Vallo della Lucania per prestare le cure del caso. La persona di etnia Rom è stata denunciata a piede libero all’Autorità Giudiziaria per i reati che sono stati ravvisati. Sono in corso le indagini per la identificazione di altre persone coinvolte nella rissa attraverso l’ estrapolazione delle immagini della video sorveglianza dell’area portuale e le testimonianze delle persone presenti.