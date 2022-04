Navi da crociera, iniziati i lavori per le tre bitte nel porto

Sono iniziati - come mostrano le foto di Antonio Capuano - i lavori per le tre bitte che serviranno per ormeggiate le cime di prua delle navi da crociera oltre i 275 metri all’interno del porto di Salerno. Tutto il molo Manfredi è stato dotato di nuove bitte.

I primi arrivi

Già dallo scorso 21 marzo Salerno ha iniziato ad accogliere l’arrivo di due navi contemporaneamente: la tedesca Mein Schiff 6 della Tui Cruises e la Spirit of Discovery dell’inglese Saga.