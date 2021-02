Porto, completati il muro di protezione della nuova passeggiata e la pavimentazione in pietra lavica etnea

La banchina di riva dovrà essere realizzata in futuro, avrà una larghezza di circa 7m. Ultimato anche il marciapiede in pietra lavica lungo il lato degli uffici della Capitaneria

Operai al lavoro all’interno del porto di Salerno. Sono in via di completamento gli interventi di riqualificazione del Molo Manfredi, con la pavimentazione in pietra lavica etnea arrivata alla rampa della Stazione Marittima.

Il cantiere

Già ultimato, invece, il muretto di protezione della nuova passeggiata dalla Stazione Marittima alla spiaggia di Santa Teresa: la banchina di riva dovrà essere realizzata dall'autorità di sistema in futuro, avrà una larghezza di circa 7m. e si affiancherà alla delimitazione della passeggiata in corso di realizzazione in questi giorni. Completato anche il marciapiede in pietra lavica lungo il lato degli uffici della Capitaneria di Porto.