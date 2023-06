Il giovane è stato poi trasferito all' ospedale Ruggi di Salerno, dove si trova tuttora sotto osservazione.

Attimi di paura nella giornata di domenica a Positano , dove un 25enne messicano è stato soccorso d'urgenza dopo essere stato trovato in stato comatoso. Il giovane è stato portato prima all'ospedale di Ravello, presso il quale è stato sottoposto ad una terapia farmacologica che ha stabilizzato le condizioni del 25enne.

Positano, trovato in coma mentre era in vacanza: 25enne salvato in extremis