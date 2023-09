Stacca a morsi lobo dell'orecchio ad un coetaneo: scatta la denuncia per il 22enne

E' stato denunciato a piede libero il giovane che era stato fermato dai carabinieri dopo che la scorsa notte a Positano ha strappato a morsi l'orecchio a un coetaneo durante una lite. Intorno alle 4, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sulla spiaggia grande, all'uscita di una nota discoteca, due giovani sono venuti alle mani.

Il ferito in ospedale

Ad avere la peggio un ventenne di Vietri sul Mare al quale è stato staccata, a morsi, la parte superiore del padiglione auricolare dell'orecchio sinistro da un ventiduenne di Praiano che non riusciva a superare la fine della relazione con la sua ex, una giovane di Amalfi. Per questo ha aggredito il ragazzo che era con lei all'interno del locale, il ventiduenne. All'episodio hanno assistito diversi altri ragazzi, e qualcuno di loro è intervenuti a sedare la zuffa. L'aggressore, M.A., responsabile delle lesioni personali gravi, è incensurato. Il ragazzo ferito, invece, dopo le prime cure e i punti di sutura, è stato trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per valutare la possibilità di ricostruzione plastica del terzo del padiglione auricolare.