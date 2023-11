Mare agitato a Positano: barca con a bordo turisti si arena sulla spiaggia

Paura, questa mattina, a Positano, dove - come mostrano le foto di Fabio Fusco - una barca con a bordo turisti stranieri si è improvvisamente arenata sulla spiaggia.

L'ancoraggio

Sembra gli occupanti volessero gettare l’ancora vicino ad una boa, ma non ci sono riusciti. Poi una cima è finita accidentalmente nell’elica ed hanno perso il controllo. E, di conseguenza, il vento e le onde li hanno trascinati fino alla terra ferma. Sul posto è in arrivo un rimorchiatore da Maiori per disincagliarla. Fortunatamente non risultano feriti.