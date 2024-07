Estate 2024, divieto di balneazione sulla spiaggia del "Fornillo" a Positano

L'amministrazione comunale di Positano ha disposto il divieto temporaneo di balneazione sulla spiaggia del Fornillo a causa di un giudizio negativo sulla balneabilità delle acque da parte dell'Arpac Campania.

I controlli

Le analisi effettuate dall’ente avrebbero evidenziato la presenza di batteri e microrganismi oltre i limiti consentiti dalla legge. Il provvedimento, firmato dal sindaco Giuseppe Guida, è stato adottato in via contingibile e urgente per tutelare la pubblica e privata incolumità, in attesa di nuovi rilevamenti sulla balneabilità.